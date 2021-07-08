Насколько чаще коронавирусом болеют невакцинированные люди

Правительство Великобритании опубликовало промежуточные данные национального исследования REACT-1, в котором оценивается уровень заболеваемости среди населения в Англии. Результаты наглядно показывают важность массовой вакцинации, которая буквально спасает жизни во время очередной мощной вспышки COVID-19.

Коронавирус в Великобритании

В ходе исследования с 24 июня по 5 июля ПЦР-тесты сдали 47 тысяч добровольцев. Число заболевших в Великобритании увеличилось за месяц в четыре раза, это связано с распространением варианта коронавируса Дельта в стране.

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Национальный показатель распространенности SARS-CoV-2 в Англии за этот период увеличился с 0,15% до 0,59%.

Значительный рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах в возрасте до 75 лет, особенно среди молодежи.

Самый высокий уровень инфицирования обнаружен среди подростков 13 – 17 лет и людей 18 – 24 лет.

Насколько эффективны вакцины

Однако есть и хорошие новости: после анализа данных по возрастным группам и вакцинации оказалось, что уровень заражения среди лиц до 65 лет, которые получили оба компонента препарата, в три раза ниже по сравнению с непривитыми людьми из той же возрастной группы. Сейчас в Англии обе дозы вакцины получили почти две трети взрослых людей – 64%.

Последние данные Службы общественного здравоохранения Англии показывают, что наша программа вакцинации спасла более 27 тысяч жизней и предотвратила заражение более чем 7 миллионов человек. Мы также видим, что обе дозы вакцины против COVID-19 могут снизить симптоматическую инфекцию почти на 80%. Сейчас как никогда важно получить спасительный второй укол, чтобы мы могли продолжать строить стену защиты от вируса,

– говорится в сообщении правительства Соединенного Королевства.