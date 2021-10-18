Согласно статистике заболеваний в США, вакцинированные люди также в 6 раз чаще заражались COVID-19. Также по данным исследования Kaiser Family Foundation, около 90 тысяч смертей среди американцев можно было бы избежать благодаря своевременной вакцинации от COVID-19.

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Вакцинированные люди умирают в 11 раз чаще

В таблице, составленной специалистами CDC, сравнивают статистические показатели количества смертей от COVID-19 среди тех, кто не вакцинировался, и теми, кто прошел полный курс прививок.

Показатель измеряет количество смертей на 100 тысяч населения: кривая черного цвета показывает количество смертей от COVID-19 среди невакцинированных, голубого цвета – среди тех, кто прошел полный курс прививок от COVID-19.



Смертность от коронавируса / Фото: CDC

В частности, в августе 2021 года, среди невакцинированных в среднем регистрировали 13 смертей, вызванных COVID-19 на 100 тысяч населения. Тогда как среди полностью вакцинированных – всего 1 смерть на 100 тысяч населения.

Недавно ученые выяснили, что инфицирование возможно даже после полной вакцинации, но некоторые факторы могут значительно увеличить эту вероятность – в частности, вредные привычки и наркозависимость, которые ослабляют иммунную систему.