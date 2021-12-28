Более легкое течение штамма Омикрон

В первом исследовании ученые проанализировали данные 325 тысяч случаев заболевания коронавирусом в первой половине декабря в Англии. На Омикрон пришлось только 56 тысяч, но эти данные уже можно считать достаточно репрезентативными. Больные с Омикроном на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные штаммом Дельта.

Читайте также: Жить в гармонии и спокойствии: практические советы, как перестать себя накручивать

Второе исследование было проведено в Шотландии. Ученые из Эдинбургского университета изучили данные 24 тысяч человек и обнаружили, что при Омикроне риск госпитализации на две трети ниже, чем при Дельте. Стоит отметить, что большинство случаев Омикрона в Шотландии пришлось на молодых людей от 20 до 39 лет, чьи риски заболеть тяжелой формой коронавируса ниже, чем у старшего поколения.

Опасность Омикрона

Несмотря на данные о более легком течении Омикрона по сравнению с Дельтой, ученых настораживает то, с какой скоростью этот штамм распространяется. По всей Европе до и после католического Рождества вводятся новые ограничения из-за стремительного распространения инфекции.

Рост количества случаев заражения Омикроном и другими штаммами ставит системы здравоохранения Европы на грань краха – об этом предупредил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он сказал, что надвигается "новый шторм", и правительствам следует подготовиться к значительному увеличению количества случаев коронавируса.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили в 110 странах мира.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом Омикрон.

Вас также может заинтересовать – Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотреть видео