Но исследователи обнаружили, что некоторые вакцинированные пациенты были менее защищены, чем их сверстники. Прежде всего речь идет о людях, которые принимали терапию для угнетения иммунной системы в течение 6 месяцев до вакцинации.
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COVID-19 опасен для онкобольных
У онкологических больных повышенный риск умереть от COVID-19. Но поскольку больные раком были исключены из ранних испытаний вакцин против COVID-19, оставалось непонятно, как препараты защищают эту категорию людей.
Эффективность вакцины для больных раком зависит от лечения
Исследователи обнаружили, что в целом вакцины были примерно на 58% эффективны в предотвращении инфекции, начиная с двух недель после второй дозы. Но у людей, у которых последнее лечение рака закончилось за 6 или более месяцев до первой дозы эффективность вакцины составляла 85%.
Также вакцины были эффективны примерно на 63% среди людей, лечение которых завершилось за 3 – 6 месяцев до приема первой дозы, и на 54% среди людей, лечение которых завершилось в течение 3 месяцев после приема первой дозы.
Дело в том, что системные методы лечения рака включают химиотерапию и гормональную терапию, которые могут подавить иммунную систему.
Как проводилось исследование
- Исследователи изучили медицинские записи более 180 000 пациентов с раком, которые получали системное или комплексное лечение, включая химиотерапию или гормональную терапию в период с августа 2010 года до мая 2021 года.
- Средний возраст пациентов составлял 73,7 лет, 94% из них были мужчинами. Около 113 000 пациентов были вакцинированы одной из двух вакцин на основе мРНК (Pfizer BioNTech или Moderna). Люди, которым установили COVID-19 были исключены из исследования, как и те, кто получил вакцину на основе аденовируса.
- На каждый день периода исследования исследователи подбирали вакцинированного и невакцинированного пациента одного возраста с аналогичной историей болезни, сравнивая уровни заражения COVID-19 в каждой паре.
- Чтобы рассчитать эффективность вакцины, исследователи сравнили количество диагнозов COVID-19 у вакцинированных и невакцинированных группах. То есть если заразились 10 из 100 невакцинированных людей по сравнению с 1 из 100 вакцинированных, то вакцина предотвращает 9 из 10 возможных инфекций, а эффективность вакцины составляет 90%.