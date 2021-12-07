Но исследователи обнаружили, что некоторые вакцинированные пациенты были менее защищены, чем их сверстники. Прежде всего речь идет о людях, которые принимали терапию для угнетения иммунной системы в течение 6 месяцев до вакцинации.

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COVID-19 опасен для онкобольных

У онкологических больных повышенный риск умереть от COVID-19. Но поскольку больные раком были исключены из ранних испытаний вакцин против COVID-19, оставалось непонятно, как препараты защищают эту категорию людей.

Эффективность вакцины для больных раком зависит от лечения

Исследователи обнаружили, что в целом вакцины были примерно на 58% эффективны в предотвращении инфекции, начиная с двух недель после второй дозы. Но у людей, у которых последнее лечение рака закончилось за 6 или более месяцев до первой дозы эффективность вакцины составляла 85%.

Также вакцины были эффективны примерно на 63% среди людей, лечение которых завершилось за 3 – 6 месяцев до приема первой дозы, и на 54% среди людей, лечение которых завершилось в течение 3 месяцев после приема первой дозы.

Дело в том, что системные методы лечения рака включают химиотерапию и гормональную терапию, которые могут подавить иммунную систему.

Как проводилось исследование