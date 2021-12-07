Насколько COVID-вакцина эффективна для больных раком

Вакцины против COVID-19 на основе мРНК эффективны для предотвращения инфицирования большинства онкологических больных. Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования ветеранов, которым за последние 10 лет диагностировали рак.

Но исследователи обнаружили, что некоторые вакцинированные пациенты были менее защищены, чем их сверстники. Прежде всего речь идет о людях, которые принимали терапию для угнетения иммунной системы в течение 6 месяцев до вакцинации.

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COVID-19 опасен для онкобольных

У онкологических больных повышенный риск умереть от COVID-19. Но поскольку больные раком были исключены из ранних испытаний вакцин против COVID-19, оставалось непонятно, как препараты защищают эту категорию людей.

Эффективность вакцины для больных раком зависит от лечения

Исследователи обнаружили, что в целом вакцины были примерно на 58% эффективны в предотвращении инфекции, начиная с двух недель после второй дозы. Но у людей, у которых последнее лечение рака закончилось за 6 или более месяцев до первой дозы эффективность вакцины составляла 85%.

Также вакцины были эффективны примерно на 63% среди людей, лечение которых завершилось за 3 – 6 месяцев до приема первой дозы, и на 54% среди людей, лечение которых завершилось в течение 3 месяцев после приема первой дозы.

Дело в том, что системные методы лечения рака включают химиотерапию и гормональную терапию, которые могут подавить иммунную систему.

Как проводилось исследование