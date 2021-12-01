Насколько действительно эффективны "диеты против старения"

На протяжении многих лет некоторые продукты называют залогом долголетия и здоровой жизни. Также есть специальные диеты против старения. Все они преследуют цель не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить здоровье с годами.

Небольшая группа исследователей из Университета Вашингтона и Центра биомедицинских исследований Пеннингтона решила определить эффективность диет против старения. Они также просмотрели предварительные исследования.

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Результаты показывают, что некоторые схемы питания могут помочь людям жить дольше. Однако исследователи предупреждают, что данные о пользе этих диет для людей ограничены.

Если коротко, без спойлеров не обойтись: ученые не обнаружили, что эти так называемые диеты против старения действительно работают.

Мифы о диете, которые раскрыли ученые

Исследователи предполагают, что диеты против старения, продукты и добавки стали популярными в последние годы, что частично вызвано результатами экспериментов, проведенных на животных – с участием микроорганизмов, червей и грызунов. Ведь у них намного короче жизнь, чем у людей, а потому результаты исследований получить легче.

Однако они отмечают, что провели гораздо меньше исследований, чтобы выяснить, имеют ли все эти утверждения разработчиков продуктов и диет какое-либо отношение к людям.

Пока нет веских доказательств того, что диеты против старения, исследованные на лабораторных животных, имеют долгосрочную пользу для здоровья людей без ожирения.

– отметил исследователь Мэтт Кеберлайн.

Несмотря на многообещающие результаты на грызунах, до сих пор ни одна диета против старения не была эффективной на практике. В частности, говорится о строгом ограничении калорий и интервальном голодании. Это может быть даже опасным, ведь потенциально может привести к повышенной чувствительности к холоду, снижению полового влечения, плохому сну, хронической усталости и мышечной слабости.

Ученые отметили, что существуют схемы питания, не связанные с ограничением калорий, которые полезны для здоровья и процесса старения. Сюда входит диета с низким содержанием белка (но не слишком), и диеты с высоким содержанием растительных продуктов.

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Исследователи пришли к выводу: провели слишком мало исследований, чтобы определить, действительно ли диеты против старения продлевают продолжительность жизни человека.

Хотя необходимы дополнительные исследования по этим диетам, по словам ученых, поддержание здорового веса на всю жизнь положительно влияет на здоровье и продлевает продолжительность жизни.