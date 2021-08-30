Оказалось, что Дельта-штамм передается от человека к человеку на 50% проще, чем Альфа-вариант. Предыдущее исследование показало, что Дельта-вариант связан с удвоенным риском госпитализации и, вероятно, с более тяжелым течением болезни.

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Однако в нем для выявления "индийского" варианта применялось определение лишь одного гена, который у него встречается наиболее часто. В новом исследовании ученые впервые сравнили риск госпитализации при заражении Дельта- или Альфа-вариантами коронавируса, используя наиболее точный метод – секвенирование генома вируса.

Насколько штамм Дельта опаснее

Ученые проанализировали данные о 43 338 случаях COVID-19, диагностированных в Англии с марта по май 2021 года. В каждом из них было проведено секвенирование генома вируса. Примерно 80% случаев были связаны с Альфа-вариантом, 20% – с вариантом Дельта. Авторы исследования указывают, что доля "индийского" варианта резко увеличилась в последующие месяцы.

Один из 50 человек, включенных в исследование, был госпитализирован в течение двух недель после заражения коронавирусом. Ученые подсчитали вероятность госпитализации, связанную с каждым вариантом, учитывая другие факторы, которые влияют на нее (сопутствующие болезни, возраст и другие). Оказалось, что при инфицировании Дельта-вариантом, этот риск в 2,26 раза выше, чем при заражении штаммом Альфа.

Влияние вакцинации на штамм Дельта

Только 1,8% участников исследования были полностью привиты от COVID-19, ни одной дозы вакцины не получили 74% из них. Однако в этом исследовании ученые не смогли точно подсчитать, насколько вакцинация снижает вероятность госпитализации для людей, зараженных разными вариантами.

Но ученые отметили, что полная вакцинация крайне важна для снижения риска развития симптомов инфекции и госпитализации, связанных с Дельта-вариантом.

Что известно о штамме Дельта

Дельта-вариант коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в декабре 2020 года.

В Великобритании инфицированные штаммом Дельта составляют 90% от всех активных случаев COVID.

Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Наиболее распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. Зато кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.

Концентрация вируса в крови пациента с Дельта-штаммом в 1 000 раз больше, чем была у инфицированных диким штаммом.

По данным НАН Украины, мощную новую волну заражения коронавирусом можно ожидать тогда, когда доля заражения штаммом Дельта достигнет примерно 90% от новых случаев.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала