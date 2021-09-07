Насколько Дельта штамм коронавируса опаснее для детей

Дельта штамм коронавируса заразнее, чем его предыдущие версии. У взрослых он может вызвать тяжелое течение инфекции. В новых исследованиях ученые попытались ответить на вопрос, насколько опасен он для детей.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали два исследования, посвященные тому, как дельта штамм коронавируса влияет на заболеваемость COVID-19 среди детей и на то, как тяжело протекает у них эта инфекция.

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Количество госпитализаций детей с коронавирусом

Первое исследование показало, что с конца июня по август 2021 года количество госпитализаций детей и подростков увеличилось в 5 раз по сравнению с предыдущими месяцами. Однако этот показатель не достиг пика, который наблюдался в стране в январе 2021 года.

Авторы исследования пишут, что эффект вакцинации очевиден: непривитых подростков госпитализируют в 10 раз чаще, чем привитых. В штатах с низким охватом вакцинацией педиатрические пациенты поступают в больницы в четыре раза чаще, чем в штатах с большим охватом.

Тяжесть симптомов

В другом исследовании ученые обнаружили, что после того, как Дельта-вариант стал доминирующим, процент инфицированных детей, у которых развивается тяжелая форма COVID-19, не увеличился. Ученые фокусировались на состоянии детей, попавших в американские больницы в августе 2021 года. Доля госпитализированных, которым требовалось лечение в палате интенсивной терапии, составила 20%. Ранее, в период с августа 2020 года по июль 2021 года она варьировала в рамках 10 – 25%.

Новая группа риска

Однако эта работа подтвердила, что частота госпитализаций и обращений детей в приемные отделения больниц действительно повысилась. Больше всего увеличилось поступление в больницу среди детей в возрасте четырех лет и моложе – почти в 10 раз больше, чем в июне 2021 года.

По мнению ученых, новые данные подчеркивают важность широкой кампании по вакцинации для защиты детей от инфекции. Однако на различия между регионами могли повлиять и другие факторы, например, требования относительно ношения масок и социального дистанцирования.