В частности, ученые доказали, что маски – снижают потенциальное количество заболеваний на 53%. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в "Британском медицинском журнале".

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Глобальное исследование

Так, ученые Эдинбургского университета и австралийского университета Монаша исследовали эффективность различных карантинных ограничений во время пандемии.

Они проанализировали 30 исследований из различных стран мира и пришли к выводу, что маски лучше всего предотвращают распространение COVID-19. Хотя раньше никаких убедительных данных об эффективности защитных масок не было.

Внимание! Оказалось, что ношение масок снижает потенциальное количество заболеваний на 53%, а соблюдение социальной дистанции – на 25%.

Регулярное мытье рук также снижает заболеваемость на 53%. Однако этот показатель нельзя считать статистически точным, поскольку исследований на этот счет было недостаточно.

Прививка против COVID-19 также эффективна в предотвращении распространения вируса. Однако в бедные страны до сих пор есть трудности с поставкой вакцин.

Именно поэтому необходимо продолжать носить маски, держать социальную дистанцию и мыть руки в сочетании с вакцинацией,

– подчеркнули ученые.

В то же время такие меры как локдауны, закрытие границ, школ и рабочих мест требуют дополнительного анализа, чтобы оценить их влияние на население.



Как защититься от коронавируса / инфографика 24 канала