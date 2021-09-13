В рамках пресс-конференции были представлены результаты социологического исследования об уровне осведомленности украинцев об инсульте и его лечении. 57% украинцев считают, что осведомлены в теме инсульта, а 68% опрошенных смогли спонтанно назвать хотя бы один из признаков инсульта.

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Что украинцы знают об инсульте

Почти все опрошенные (более 90%) знают, что нужно срочно вызвать скорую помощь. Однако только половина (52%) знают, что пациентов с инсультом должны доставить в специализированные больницы, где есть круглосуточный доступ к компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии.

Лишь 22% из всех опрошенных знают, что лечение инсульта является бесплатным для пациентов – стоимость услуг, в том числе медикаменты и изделия медицинского назначения, оплачивает НСЗУ.

По правильному маршруту всех пациентов с признаками инсульта должны доставлять в больницы, которые подписали договор с НСЗУ для предоставления пакета помощи при остром мозговом инсульте. В первый час после доставки в больницу пациенту с подозрением на инсульт должны сделать КТ или МРТ для установления правильного диагноза.

Инсульт является большой медико-социальной проблемой, ведь речь идет о 120-150 тысячах случаев ежегодно. В Украине также большой процент смертности и инвалидизации после инсульта. Эксперты предполагают, что совокупные экономические потери от инсульта могут достигать 100 миллиардов гривен в год,

– рассказал Юрий Фломин, врач-невролог, член правления ОО "Украинская ассоциация борьбы с инсультом".

Договоры с НСЗУ на предоставление пакета услуг при инсульте в 2021 году подписали 237 медицинских учреждений по всей стране. Это те больницы, которые могут оказывать квалифицированную медицинскую помощь при инсульте.

В зависимости от предоставляемых услуг, оплата происходит по трем тарифам:

если пациенту не провели тромболизис или тромбоэкстракцию – 15 000 грн

если пациенту выполнили тромболизис (медикаментозное растворение тромба) – 54 000 грн

если пациенту выполнили эндоваскулярное вмешательство (хирургическое лечение инсульта) – 98 000 грн

С начала 2021 года НСЗУ уже оплатила медицинским учреждениям более 1,1 миллиарда гривен за оказание медицинской помощи пациентам с острым мозговым инсультом. Это около 80 тысяч пролеченных пациентов. Стоит понимать, что инсульт лечит не препарат или операция, а целая команда профессионалов, которые знают, что делать через час, сутки или месяц после начала симптомов,

– Дмитрий Самофалов, врио главы НСЗУ.

Симптомы инсульта

Инсульт является основной причиной инвалидности и одной из главных причин смерти населения в Украине. Выживаемость и успешная реабилитация пациента зависит от того, как быстро ему оказана квалифицированная медицинская помощь. Сделать это нужно в первые 4,5 часа после инсульта. Ведь за одну минуту инсульта в мозге отмирают около 2 миллионов нейронов.

Основные симптомы инсульта (памятка на украинском языке):

М – раптове порушення Мовлення (внезапное нарушение речи);

О – асиметрія Обличчя (асимметрия лица);

З – Запаморочення (головокружение);

О – Очі: раптове погіршення зору (глаза: внезапное ухудшение зрения);

К – слабкість чи оніміння Кінцівок (слабость или онемение конечностей).

При появлении хотя бы одного из признаков инсульта следует звонить в экстренную медицинскую помощь по номеру 103.