Остеопатия – это направление немедикаментозной и не хирургической медицины, которая направлена на восстановление организма. Метод относится к альтернативной, а не доказательной медицине, то есть данные о ее эффективности весьма сомнительны.

Как проходило исследование

Ученые из Франции решили дать шанс остеопатии и проверить, может ли она помочь людям, которые страдают от хронических болей в пояснице. Эта группа пациентов была выбрана не случайно, поскольку сторонники остеопатии часто рекомендуют этот метод именно при болях в спине.

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В исследовании приняли участие около 400 мужчин и женщин в возрасте 50 – 55 лет. Каждый из них сообщал о хронических болях в пояснице в течение минимум полгода. Добровольцев случайным образом распределили на две группы, одна из которых в течение года получала остеопатическое манипулятивное лечение, а контрольная группа – массаж, имитирующий сеанс остеопатии. Участники из контрольной группы не знали, что получают фиктивную терапию.

Насколько эффективна остеопатия

Авторы исследования измеряли результаты с помощью Квебекского индекса инвалидности с диапазоном от 0 до 100 баллов. Средний балл в группе остеопатии составил 31,5 и через три месяца снизился до 25,3, в контрольной группе – 26,1 балла после окончания исследования.

Через 12 месяцев средняя разница в восстановлении физической активности между группой остеопатии и "плацебо" составила 1,0 балла. По другим показателям статистически значимых отличий не обнаружили.

В нашем исследовании остеопатическое манипулятивное лечение имело небольшой эффект для пациентов с неспецифическими или хроническими болями в пояснице. Однако клиническая значимость этого эффекта сомнительна,

– резюмировали ученые.