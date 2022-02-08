Исследования проводились в Нидерландах. Ученые установили, что бустер на 68% защищает от штамма Омикрон.

Внимание Почему все переболевшие COVID-19 должны внимательно следить за симптомами в течение года

Результаты исследования

Вероятность инфицирования вариантом Дельта была на 76% меньше после полной вакцинации и на 78% меньше после заражения, чем если бы вы не были привиты и ранее не болели коронавирусом.

Для Омикрона риски равнялись 33% после вакцинации и 25% после заражения.

Важно! После бустерной дозы уровень защиты вырос до 93% относительно Дельты и до 68% для Омикрона.

В то же время вопрос, сколько будет продолжаться защитное действие бустеров до сих пор открыт. К тому же ученые изучили только вариант омикрона BA.1.

В настоящее время в мире стремительно распространяется более заразный субвариант BA.2. Ученые предупредили, что он станет господствующим в Нидерландах в ближайшее время.

Из предыдущих исследований уже ясно, что риск госпитализации при COVID-19 значительно снижается при повторной прививке. К слову, в Нидерландах обнаружили, что 97% доноров имеют антитела к коронавирусу.

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