Насколько эффективна бустерная прививка против Омикрона
Источник:NOS
Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) опубликовал исследование эффективности бустерной дозы COVID-вакцины против коронавируса.
Исследования проводились в Нидерландах. Ученые установили, что бустер на 68% защищает от штамма Омикрон.
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Результаты исследования
- Вероятность инфицирования вариантом Дельта была на 76% меньше после полной вакцинации и на 78% меньше после заражения, чем если бы вы не были привиты и ранее не болели коронавирусом.
- Для Омикрона риски равнялись 33% после вакцинации и 25% после заражения.
В то же время вопрос, сколько будет продолжаться защитное действие бустеров до сих пор открыт. К тому же ученые изучили только вариант омикрона BA.1.
В настоящее время в мире стремительно распространяется более заразный субвариант BA.2. Ученые предупредили, что он станет господствующим в Нидерландах в ближайшее время.
Из предыдущих исследований уже ясно, что риск госпитализации при COVID-19 значительно снижается при повторной прививке. К слову, в Нидерландах обнаружили, что 97% доноров имеют антитела к коронавирусу.
Что известно об эффективности вакцин против Омикрона
- По данным американского исследования, эффективность мРНК-вакцин против госпитализации вследствие инфицирования вариантом Омикрон составляет 81% в течение 6 месяцев после введения двух доз, однако после 6 месяцев действие снижается до 57% и возобновляется до 90% после бустерной дозы.
- Вакцина Pfizer только на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон. И она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время, бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции.
- Однако ни у одного из 25 человек, которые были привиты CoronaVac, не выработалось достаточно антител, чтобы нейтрализовать Омикрон.
- AstraZeneca также провела клинические испытания бустерной дозы вакцины Vaxzevria против 5 штаммов коронавируса. Они определили, что бустер эффективен против штамма Омикрона.