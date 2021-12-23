Насколько эффективна третья доза AstraZeneca против штамма Омикрон

Согласно лабораторным исследованиям в Оксфордском университете, бустерная доза вакцины производства AstraZeneca приводит к значительному росту уровня антител против штамма коронавируса Омикрон.

Новое исследование вакцины AstraZeneca

Оксфордское исследование проанализировало образцы крови людей, инфицированных COVID-19. В частности, исследовали образцы крови тех, кто был вакцинирован двумя дозами и бустером, а также тех, кто ранее был заражен другими вариантами коронавируса. В целом исследовали образцы от 41 человека, которым были введены три дозы Vaxzevria.

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Вакцина эффективна против штамма Омикрон

Эти результаты исследования схожи с результатами конкурентов – Pfizer-BioNTech и Moderna. Они также обнаружили, что третья доза их вакцин действует против Омикрона.

Исследование показало, что после курса вакцинации из трех доз защита против Омикрона в целом подобна защите от варианта вируса Дельта после двух доз вакцинации.

Компания заявила, что исследователи из Оксфордского университета, которые проводили исследование, были независимы от тех, кто работал над разработкой вакцины AstraZeneca.

Также ученые выяснили, что уровень антител против штамма Омикрон после повторной прививки был выше, чем у людей, которые были инфицированы COVID-19 и выздоровели естественным путем.

Хотя предварительные данные исследований положительны для компании, AstraZeneca заявила, что работает вместе с Оксфордским университетом над созданием новой вакцины против штамма Омикрон.

Как мир противодействует штамму Омикрон

Многие страны пытались остановить распространение этого варианта, в том числе ввели ограничения на путешествия.

Израильские эксперты по пандемии при поддержке премьер-министра Нафтали Беннетта рекомендовали дополнительно привиться четвертой бустерной вакциной людям старше 60 лет и работникам здравоохранения.

Президент США Джо Байден заявил, что он не планирует "блокировать страну".

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительству нужно "зарезервировать возможность" введения новых ограничительных правил в Англии, поскольку количество случаев Омикрона растет, но не объявил о дальнейших ограничениях.

Новая Зеландия отложила поэтапное открытие границ для международных путешествий по крайней мере до конца февраля.

Первой страной, которая из-за Омикрона ввела максимально суровый локдаун (в том числе и для вакцинированных), стали Нидерланды.

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