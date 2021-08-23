Насколько эффективна третья доза вакцины: ученые из Израиля завершили исследование

Третья доза вакцины Pfizer действительно снижает риск инфицирования коронавирусом по сравнению с теми, кто получил две дозы. Новые выводы представили медики из Израиля.

Вакцинация тремя дозами Pfizer

Исследования проводились с участием людей в возрасте 60 лет – в этой возрастной группе иммунитет через 10 дней после бустерного укола был в четыре раза лучше, чем после двух прививок.

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Что показало исследование

При этом дополнительная прививка обеспечила в 5 – 6 раз более мощную защиту от осложненного течения болезни и госпитализации.

Полученные данные совпадают со статистикой, которую на прошлой неделе предоставил поставщик медицинских услуг Maccabi – организация, которая уже применяет бустерные вакцины.

Что известно о вакцинации тремя дозами

Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через пол года – год получает еще одну дополнительную – усиливающую.

К слову, именно Израиль первым в мире одобрил введение третьей дозы этой вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.

Ввели вакцинацию тремя дозами также Франция, Германия, США, Великобритания и многие страны Ближнего Востока.

В то же время ВОЗ хочет ввести запрет на ревакцинацию против коронавируса до конца сентября. В частности, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус возмутился, что бедные страны вакцинировали против коронавируса менее 2% населения, из-за нехватки вакцин на рынке.

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