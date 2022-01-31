Во всем мире растет количество госпитализаций от распространения штамма Омикрона. В этой ситуации американская биотехнологическая компания Moderna решила исследовать, какая доза собственной вакцины (мРНК-1273) необходима для эффективной нейтрализации Омикрона в разных возрастных группах.

Новое исследование вакцины Moderna

Ученые оценили эффективность вакцины мРНК-1273 у детей (от 6 до 12 лет), подростков (от 12 до 17 лет) и взрослых (от 18 лет и старше). Все взрослые и подростки получили две дозы по 100 мкг мРНК вакцины-1273, при этом дети получали две дозы по 50 мкг мРНК-1273. В каждой группе было по 20 участников с отрицательным тестом на COVID-19, образцы сыворотки были собраны в течение трех клинических испытаний.

Moderna более эффективна для молодых людей

Приблизительно у 95% взрослых через четыре недели после введения второй дозы мРНК-1273 вакцины были высокие титры нейтрализующих антител к Омикрону. Также нейтрализация вируса наблюдалась у 100% подростков и 100% детей из соответствующих групп через четыре недели после второй вакцины.

Таким образом, по результатам исследования, титры антител против нового штамма через четыре недели после введения второй дозы вакцины у детей и подростков были намного выше, чем у взрослых.

Эксперты считают, что эффективность вакцины мРНК-1273 против SARS-CoV-2, в частности против Омикрона, у детей и подростков нуждается в более детальном исследовании в дальнейшем.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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