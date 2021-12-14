Насколько эффективна вакцина Pfizer от штамма Омикрон

Вакцина от COVID-19 от компании Pfizer-BioNTech стала менее эффективной в Южной Африке в предотвращении заражения вирусом и госпитализации. Это произошло после того, как в прошлом месяце появился вариант "Омикрон".

В исследовании проанализировали более 211 тысяч заражений COVID-19 с 15 ноября по 7 декабря. Приблизительно 78 тысяч из них были связаны со штаммом Омикрон. Но точно не подтверждали, что это он.

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Эффективность вакцины Pfizer от "Омикрона"

Это означает, что исследование не может дать окончательных выводов отдельно о "Омикроне". Но оно показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения. Это гораздо меньше, чем для других штаммов, циркулировавших в стране до сих пор.

В то же время вакцина обеспечила 70% защиты от тяжелых осложнений, требующих госпитализации пациента. В Совете медицинских исследований Южной Африки назвали это "очень хорошей защитой".

Ученые также выяснили, что вакцина одинаково защищает от госпитализации людей всех возрастов от 18 до 79 лет, с несколько более низким уровнем для пожилых людей.

В настоящее время южноафриканские ученые фиксируют, что 78% всех положительных тестов в стране приходится на "Омикрон".

Что известно о штамме "Омикрон"

Его уже обнаружили в 63 странах мира.

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито только 35% населения, а на всем континенте — 6,6%.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" у себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса "Омикрон" вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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