Нет сомнений в том, что пациентам, которые болеют раком, нужно вакцинироваться против коронавируса, если против этого нет противопоказаний в связи с проведением иммуносупрессивной терапии.

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Эффективность вакцин для онкобольных

Авторы исследования из Израиля сопоставили уровень защиты в соответствии с количеством антител у онкологических пациентов и у тех, кто прошел через вакцинацию, не имея при этом рака. Испытывались препараты для профилактики коронавируса от компании Prizer.

Наблюдения показали, что у каждого десятого пациента с раком даже полный курс вакцинации не вызвал нужное количество защитных антител. А это оставляло их уязвимыми к коронавирусам.

Самое низкое количество антител обнаружилось у пациентов с опухолевыми заболеваниями крови. В этом исследовании приняли участие 102 онкологических пациента и 78 человек из контрольной группы, в которую вошли их родственники или друзья, не имевшие рака. Средний возраст пациентов составил 66 лет, средний возраст в контрольной группе – 62 года.

Что известно о вакцине Pfizer

Источник: ВОЗ

По последним данным, эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 95%. Против тяжелой – 100%. Также важно, что она эффективна против "южноафриканского" штамма.

Действующее вещество препарата – мРНК. Это молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, которые необходимы для формирования иммунитета.

В целом Украина должна получить 10 миллионов доз этой вакцины.

Сейчас она считается самой эффективной и безопасной.



Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала