В новом исследовании приняли участие 738 человек, перенесших COVID-19 в прошлом году. Из них 246 вновь получили положительный ПЦР-тест в период с мая по июль 2021 года.
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В группу контроля эксперты CDC включили 492 пациента, которые впервые заболели в тот же период. Участников в обеих группах разделили таким образом, чтобы у них были сопоставимые данные по полу, возрасту и сопутствующим заболеваниям. Затем ученые сравнили их показатели с показателями заболеваемости и вакцинации.
Почему стоит вакцинироваться после перенесенного коронавируса
- Отсутствие вакцинации было связано с 2,34-кратным увеличением вероятности повторного заражения новыми вариантами по сравнению с полностью привитыми.
- Среди пациентов со случаями заболевания 20,3% были привиты по сравнению с 34,3% среди контрольной группы.
- Частичная вакцинация, то есть получение только одного компонента препарата, не оказала существенного влияния на снижение этого риска.
Полученные результаты подтверждают более ранние выводы о том, что вакцинация дает дополнительную защиту от заражения даже тем, кто уже перенес инфекцию и имеет иммунитет к SARS-CoV-2.
Эффективность вакцинации в Украине
Источник: Минздрав
- За последние три месяца, только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были вакцинированы двумя дозами.
- И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.
- С начала вакцинальной кампании привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу – 4 137 071 человек, полностью иммунизированы – 2 401 647 человек.