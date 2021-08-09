Насколько эффективна вакцинация людей, которые уже переболели коронавирусом

Многие люди, которые уже болели коронавирусом, не знают, нужно ли им вакцинироваться. Новое исследование центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) дает убедительный ответ.

В новом исследовании приняли участие 738 человек, перенесших COVID-19 в прошлом году. Из них 246 вновь получили положительный ПЦР-тест в период с мая по июль 2021 года.

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В группу контроля эксперты CDC включили 492 пациента, которые впервые заболели в тот же период. Участников в обеих группах разделили таким образом, чтобы у них были сопоставимые данные по полу, возрасту и сопутствующим заболеваниям. Затем ученые сравнили их показатели с показателями заболеваемости и вакцинации.

Почему стоит вакцинироваться после перенесенного коронавируса

Отсутствие вакцинации было связано с 2,34-кратным увеличением вероятности повторного заражения новыми вариантами по сравнению с полностью привитыми.

Среди пациентов со случаями заболевания 20,3% были привиты по сравнению с 34,3% среди контрольной группы.

Частичная вакцинация, то есть получение только одного компонента препарата, не оказала существенного влияния на снижение этого риска.

Полученные результаты подтверждают более ранние выводы о том, что вакцинация дает дополнительную защиту от заражения даже тем, кто уже перенес инфекцию и имеет иммунитет к SARS-CoV-2.

Эффективность вакцинации в Украине

Источник: Минздрав