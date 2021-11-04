Насколько эффективно вакцинация против вируса папилломы человека защищает от рака

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) – важнейшая составляющая плана Всемирной организации здравоохранения в борьбе с раком шейки матки. Оказалось, что такие прививки могут уменьшить риск рака шейки матки у молодых женщин на 87%.

Вакцины против ВПЧ

Вакцины против ВПЧ бывают четырехвалентными и двухвалентными – против четырех и двух штаммов вируса соответственно. Последние составляют 23% рынка глобального рынка таких вакцин, они работают против штаммов, которые отвечают за 70 – 80% случаев рака шейки матки.

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Ранее исследования показывали, что вакцинация против ВПЧ может снижать риск предраковых заболеваний шейки матки у женщин, которые до иммунизации были инфицированы этим вирусом. Однако прямых и качественных доказательств того, что вакцинация предупреждает непосредственно рак шейки матки, ранее не существовало, отмечают авторы нового исследования.

Новое исследование эффективности вакцин против ВПЧ

В новом исследовании ученые подвели итоги массовой вакцинации в Великобритании с 2006 по 2019 год. Прежде всего она была нацелена на девочек в возрасте 12 – 13 лет. В возрасте 14 – 16 и 16 – 18 лет дополнительно прививали тех, кто не получил прививку раньше.

За период, который охватывает исследование, в Великобритании было установлено 28 тысяч диагнозов рака шейки матки и 300 тысяч – карцином in situ (когда опухоль слишком мелкая и не выходит за пределы эпителия слизистой оболочки). Ученые подсчитали, что у привитых девушек развилось на 450 и 17200 меньше случаев опухолей этих двух типов соответственно, чем могло бы развиться без вакцинации.

Вакцина против ВПЧ защищает от рака

У девушек, на которых была нацелена кампания вакцинации, когда им было по 12 – 13 лет, риск рака шейки матки снизился на 87%, а карциномы in situ – на 97%. Хотя бы одну дозу вакцины получили 89%, полностью привитые тремя дозами были 85%.

Среди девушек, на которых распространялись дополнительные кампании вакцинации в 14 – 18 лет, показатели были скромнее – риск рака шейки матки снижался у них на 34 – 65%. В этой группе было значительно меньше полностью привитых. Кроме того, при более поздней вакцинации у девочек был выше риск заразиться ВПЧ.

Ранее ученые установили, что во время физической нагрузки мышцы выделяют определенные белки, которые запускают противораковую активность. Всего за 3 месяца регулярная активность замедлили рост опухоли у мужчин, участвовавших в эксперименте.