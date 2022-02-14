Новое исследование эффективности вакцин

Снижение иммунитета наблюдалось во время волн вариантов "Дельта" и "Омикрона". Несмотря на то, что со временем защита сгизилась, третья доза все еще была высокоэффективна для предотвращения тяжелого течения COVID-19.

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До этого исследования не было информации о долговечности защиты после трех доз, особенно в период преобладания "Дельта" или "Омикрон".

Наши результаты свидетельствуют о том, что дополнительные дозы могут быть необходимы для поддержки защиты от COVID-19, особенно для групп высокого риска.

– отметили ученые

В исследовании сообщалось, что лица, получившие вторую и третью дозы мРНК-вакцины, имели лучшую защиту от госпитализации (тяжелое заболевание), чем от посещений больниц (симптомы, которые могут не требуют госпитализации). Эффективность вакцины также была ниже в течение периода "Омикрон", чем в период "Дельты".

Защита против симптомного течения

Эффективность вакцины от симптомного течения коронавируса снизилась с 97% в первые два месяца после получения ревакцинации до 89% за четыре месяца или более в течение периода, когда доминировал штамм "Дельта" (лето/начало осени 2021 года).

Во время преимущественного периода "Омикрон" (поздняя осень 2021 г./зима 2022 г.) эффективность вакцины от симптомного течения коронавируса составила 87% в течение первых двух месяцев после третьей дозы, снижаясь до 66% через четыре.

Защита от госпитализации

После третьей дозы защита от госпитализации, связанной с вариантом "Дельта", снизилась с 96 процентов в течение двух месяцев до 76 процентов через четыре месяца или дольше. Эффективность вакцины от госпитализаций, связанных с вариантами "Омикрона", составляла 91% в течение первых двух месяцев и снизилась до 78% через четыре месяца.

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