Проблема БАД

Производители биоактивных добавок (БАД) предлагают их использовать при многих болезнях. Добавки "против ожирения" ежегодно приносят многомиллиардные доходы, в США их использовали хотя бы один раз треть населения.

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Качество и эффективность БАД не проверяют, как обычные лекарства. Они часто содержат скрытые опасные компоненты, которые также могут взаимодействовать с другими лекарствами. Ранее многие исследования уже демонстрировали, что добавки против сердечно-сосудистых болезней не так хорошо работают, как заявляют производители.

Новое исследование

В новой научной работе ученые провели анализ 315 исследований использования биоактивных добавок и иглоукалывания при ожирении. Оказалось, что подавляющее большинство этих исследований плохого качества: например, маленького размера и с высоким риском ошибок. Ученым удалось обнаружить только 52 исследования, которые давали возможность оценить эффективность определенных БАД.

БАД неэффективны против ожирения

Результаты 16 исследований показали хотя бы небольшой эффект этих средств. Среди них были добавки с зеленым чаем, линоленовой кислотой и кофеином. Их действие было скромным: люди, которые использовали эти БАД, теряли от 0,3 до 4,9 килограмма.

Таким образом, несмотря на большое количество исследований, их обзор не выявил эффективных альтернативных методов для похудения. Они относятся к наименее действенным средствам, доказательная медицина сегодня имеет более эффективные методики. Фармакотерапия и бариатрическая хирургия помогает избавиться от 5 – 35% массы тела. Однако арсенал средств для борьбы с проблемой ожирения остается скромным.

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