Почему родители бьют детей
Сейчас физические наказания все чаще рассматривают как форму насилия над детьми. В то же время трое из четырех детей в возрасте от 2 до 4 лет имеют такой опыт.
Также по теме: Как игра помогает детям развиваться физически и эмоционально
Родители бьют детей, потому что думают, что это поможет улучшить их поведение. Наше исследование приводит убедительные доказательства того, что телесные наказания не улучшают поведение детей и даже делают его хуже,
– отметили авторы исследования.
В своем анализе ученые рассмотрели данные о таких наказаниях как удары с помощью различных предметов, удары или пощечины по лицу, голове или ушах, удары кулаком, пинки, бросание предметов в ребенка, вымывание рта с мылом, бросание на пол, угрозы оружием.
Влияние физических наказаний на детей
Некоторые проанализированные исследования указывали на то, что в наказаний могут быть как положительные, так и отрицательные эффекты, но подавляющее количество исследований демонстрировало только негативные последствия.
- Наиболее существенными оказались свидетельства связи физических наказаний с агрессивным и антисоциальным поведением детей в будущем, в частности, в стенах школы. Такие выводы не зависели от пола и национальности – к ним пришли авторы 13 из 19 исследований.
- Ученые обнаружили и так называемую дозозависимую связь: чем чаще наказывали детей, тем хуже те вели себя со временем. Это подтвердили 5 из 7 исследований.
- Некоторые исследования показали, что действия физического характера увеличивают риск оппозиционного расстройства у детей. Для него характерны приступы гнева, желание спорить, плохое поведение, отказ следовать правилам, демонстративное неповиновение и мстительность.
- Одно из исследований показало, в частности, что рукоприкладство ухудшает когнитивное развитие.
Кроме того, на результаты телесных наказаний не имели положительного влияния на другие аспекты поведения родителей: их не сглаживал даже общий положительный образ отношений с ребенком.