Почему телесные наказания неэффективны в воспитании детей

Метаанализ охватил 68 исследований на тему рукоприкладства, подтвердив, в частности, негативное влияние таких наказаний на психическое состояние ребенка и его поведенческие реакции в будущем.

Почему родители бьют детей

Сейчас физические наказания все чаще рассматривают как форму насилия над детьми. В то же время трое из четырех детей в возрасте от 2 до 4 лет имеют такой опыт.

Также по теме: Как игра помогает детям развиваться физически и эмоционально

Родители бьют детей, потому что думают, что это поможет улучшить их поведение. Наше исследование приводит убедительные доказательства того, что телесные наказания не улучшают поведение детей и даже делают его хуже,

– отметили авторы исследования.

В своем анализе ученые рассмотрели данные о таких наказаниях как удары с помощью различных предметов, удары или пощечины по лицу, голове или ушах, удары кулаком, пинки, бросание предметов в ребенка, вымывание рта с мылом, бросание на пол, угрозы оружием.

Влияние физических наказаний на детей

Некоторые проанализированные исследования указывали на то, что в наказаний могут быть как положительные, так и отрицательные эффекты, но подавляющее количество исследований демонстрировало только негативные последствия.

Наиболее существенными оказались свидетельства связи физических наказаний с агрессивным и антисоциальным поведением детей в будущем, в частности, в стенах школы. Такие выводы не зависели от пола и национальности – к ним пришли авторы 13 из 19 исследований.

Ученые обнаружили и так называемую дозозависимую связь: чем чаще наказывали детей, тем хуже те вели себя со временем. Это подтвердили 5 из 7 исследований.

Некоторые исследования показали, что действия физического характера увеличивают риск оппозиционного расстройства у детей. Для него характерны приступы гнева, желание спорить, плохое поведение, отказ следовать правилам, демонстративное неповиновение и мстительность.

Одно из исследований показало, в частности, что рукоприкладство ухудшает когнитивное развитие.

Кроме того, на результаты телесных наказаний не имели положительного влияния на другие аспекты поведения родителей: их не сглаживал даже общий положительный образ отношений с ребенком.