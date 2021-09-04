Несмотря на это, эффективность вакцин против коронавирусной инфекции оказалась не такой высокой, как на то ранее рассчитывали ученые. Об этом сообщили в Агентстве общественного здравоохранения Великобритании.

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Главный фактор, который влияет на эффективность препаратов – это время, говорят ученые. Так после второй дозы этот показатель колеблется в пределах 60 – 90%, в зависимости от препарата.

Поэтому уже через полгода после второй дозы вакцины от Comirnaty ее защита организма от коронавируса составит от 74 до 84%.

ее защита организма от коронавируса составит от 74 до 84%. Препарат AstraZeneca через 4 – 5 месяцев после полного курса вакцинации составляет 67%.

через 4 – 5 месяцев после полного курса вакцинации составляет 67%. В компании Moderna говорят, что их препарат сохраняет защиту на уровне 93% даже через 6 месяцев после полного курса вакцинации.

Вакцины этих производителей в среднем на 90% защищают от тяжелого течения COVID-19, смерти и госпитализаций.

Также опубликовали доказательства эффективности вакцины против различных последствий (данные касаются периода, когда доминировал Альфа-вариант). Так, например, 2 дозы Pfizer защищали от госпитализаций в более 90% случаев и от смертности более чем на 95%. Об этом свидетельствуют данные разных исследований.



Эффективность вакцин / Скриншот из исследования

Каковы причины снижения эффективности

Так, общая эффективность применяемых вакцин упала на фоне циркуляции штамма Дельта. Однако благодаря прививкам удалось удержать темпы госпитализации на достаточно низком уровне.

Также важной причиной, почему вакцины не работают столь эффективно, специалисты объясняют эволюцией вируса. Поэтому препараты уже не столь эффективны в борьбе с новыми штаммами.

Многие ученые отмечают, что делать выводы рано, но предполагают, что он ограничен определенным промежутком времени. И дело не в недостаточной эффективности препаратов, а в умении вируса подобрать "ключи" к иммунной защите человека.



Все, что надо знать о профилактике коронавируса / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала