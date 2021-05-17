Public Health England считает, что вакцины могут предотвратить 70% заражений британским вариантом коронавируса. Это показывает статистика, которая собирается в реальном времени.

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Вакцины хорошо действуют против индийского штамма

Ученые испытали препараты от компании AstraZeneca, которые продемонстрировали защиту от заболевания при попадании в организм индийского варианта вируса на уровне 97,38%. Риск госпитализации после заражения составлял всего 0,06%.

Но гораздо меньше известно о том, насколько эффективны инъекции против индийского варианта, поскольку на территории Великобритании зарегистрированы уже 1 313 случаев. Но правительство заявило, что ему неизвестно ничего о людях, которые умерли от штамма после получения двух прививок.

Случаи госпитализации вакцинированных людей

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что из 18 госпитализированных с индийским штаммом коронавируса в городе Болтон только один прошел через полный курс вакцинации, хотя много кто мог это сделать.

Этот пациент находился в группе риска из-за своего пожилого возраста и хронических болезней, которые резко повышают риск заражения. А еще пятеро пациентов успели получить только первую прививку.