Усложнение беременности и родов из-за COVID-19 беспокоили ученых с самого начала пандемии. И если в первые месяцы информации не хватало, то со временем стало ясно, как именно новая коронавирусная инфекция влияет на роды.

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Новое исследование коронавируса у беременных

Ученые из Института системной биологии (США) выяснили, что SARS-CoV-2 увеличивает риск неблагоприятного исхода родов, в том числе риск мертворождения. Они изучили электронные медицинские карточки более 18 тысяч человек, сдавших анализы на SARS-CoV-2 во время беременности.

Когда коронавирус имеет самое плохое влияние

По результатам исследования, преждевременные роды и мертворождения наблюдались преимущественно у женщин, перенесших COVID-19 в первом или втором триместре. А у беременных, перенесших коронавирус в третьем триместре, чаще всего рождались дети с низким весом.

Трудность течения

У участников было легкое или умеренное течение инфекции. Ученые утверждают, что тяжесть материнской инфекции COVID-19 не коррелировала с гестационным возрастом ребенка на момент родов. Кроме того, возникали плохие последствия родов, даже если у матери COVID-19 не приводил к серьезным респираторным проблемам во время инфекции.

У каких женщин чаще всего был коронавирус

Женщины с положительным результатом на SARS-CoV-2 с большей вероятностью имели латиноамериканскую этническую принадлежность, расу, другую от азиатской или белой, младший возраст, более высокий индекс массы тела, низший уровень образования и другие факторы, которые, по мнению ученых, также связаны с отрицательными последствиями родов. Исследование проводилось до того, как вакцины COVID-19 стали широко доступны в США.

Ранее шотландские ученые определили показатель перинатальной смертности (т.е. гибели плода или новорожденного) для женщин, заразившихся коронавирусом, будучи беременными. Он составил 22,6 на 1 000 родов, по сравнению с 5,6 на 1 000 родов среди тех, кто не болел коронавирусом.