Насколько коронавирус опаснее гриппа для детей

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали новые данные, которые наглядно подтверждают, что коронавирус гораздо опаснее для детей, чем считалось ранее.

Чтобы сравнить потребность в госпитализации среди подростков из-за коронавируса и гриппа, ученые воспользовались данными системы эпиднадзора FluSurv-NET в 13 штатах.

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Как происходило исследование

Они собрали информацию о лечении в стационаре детей 12 – 17 лет с подтвержденным COVID-19 и сопоставили их с показателями трех сезонных вспышек гриппа начиная с 2017 года.

Анализ показал, что совокупная частота госпитализаций из-за COVID-19 в период с 1 октября прошлого года по апрель 2021 года была в 2,5 – 3 раза выше по сравнению с тремя предыдущими сезонами гриппа.

Осложнения у детей вследствие коронавируса

Данные о прохождении лечения подростков были представлены в виде общих показателей на 100 тысяч населения в неделю. Оказалось, что на 100 тысяч человек приходится в среднем 35 и больше госпитализаций, связанных с COVID-19, у детей в этой возрастной группе.

В то же время во время эпидемии гриппа в предыдущие годы этот показатель составлял 15. Авторы исследования отметили, что осложнения из-за коронавирусной инфекции у подростков появляются значительно чаще, чем при гриппе даже с учетом многочисленных ограничений, включая дистанционное обучение.

Без этих мер частота госпитализаций, связанных с COVID-19 могла бы быть значительно выше,

– сообщили ученые.