Уже на этой неделе в Украине должна стартовать иммунизация против коронавируса. Пока вся страна замерла в ожидании поставки желаемых вакцин, Денис Шмыгаль рассказал, насколько медицинская инфраструктура готова их принять.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие мощности имеет Украина для хранения вакцин против коронавируса и хватит ли денег на развитие необходимой логистики.

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Какие в Украине есть условия для хранения вакцин:

Вакцина Pfizer должна храниться при температуре при - 80°C. В Украине есть 3 компании, способные обеспечить такие условия хранения. Но их мощности ограничены 300 тысячами доз в неделю. По расчетам Минздрава, этого хватит для соблюдения цикличности использования и завоза новых партий. Премьер отметил, что эти мощности лучше развивать.

Для хранения вакцин, требующих от - 8 до + 8°C, условия есть. В частности, есть отдельное государственное предприятие с соответствующими складскими помещениями, а также многочисленные частные компании.

Денис Шмыгаль “Что касается нехватки мощностей AstraZeneca, то Еврокомиссия нам подтвердила, что в рамках инициативы COVAX уже в ближайшее время мы гарантированно получим 117 тысяч доз и далее в течение года еще от 8 до 16 миллионов доз различных вакцин”.

Имеет ли Украина ресурсы для закупки вакцин

Весной 2020 года Украина договорилась с ЕС об экстренной макрофинансовой поддержке для Украины в размере 1,2 миллиарда евро, 600 миллионов из которых поступило в конце года. Вторая половина должна поступить в течение этого года.

Также Украина подписала соглашение еще с Европейским инвестиционным банком на 50 миллионов евро.

Поэтому, как заметил Шмыгаль, "Украина имеет достаточно серьезный ресурс для закупки вакцин, а также на создание соответствующей инфраструктуры для логистики и хранения".