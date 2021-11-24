Иммунитет после перенесенной болезни зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Так что неизвестно, сколько естественный иммунитет будет защищать от инфекции. Об этом сообщили 24 каналу в Министерстве здравоохранения.

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Именно поэтому ВОЗ и Минздрав Украины рекомендуют прививаться даже тем людям, которые переболели.

Одно из исследований Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) показывает, что невакцинированные люди, перенесшие COVID-19, имеют вдвое более высокий риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированные.

На сколько времени можно отсрочить вакцинацию

В Минздраве рассказали, что в случае инфицирования вакцинацию можно отсрочить на 3 месяца с даты начала болезни или получения положительного ПЦР-теста. Прививку можно сделать и раньше, но не ранее чем через 28 дней с момента проявления симптомов.

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине.

Источник: Минздрав