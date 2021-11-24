На сколько можно отсрочить COVID-вакцинацию после перенесения болезни: ответ Минздрава
Источник:24 канал
ВОЗ советует вакцинироваться против COVID-19 даже тем людям, которые перенесли болезнь. Но многие украинцы колеблются и не уверены безопасно ли это.
Иммунитет после перенесенной болезни зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Так что неизвестно, сколько естественный иммунитет будет защищать от инфекции. Об этом сообщили 24 каналу в Министерстве здравоохранения.
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Именно поэтому ВОЗ и Минздрав Украины рекомендуют прививаться даже тем людям, которые переболели.
Одно из исследований Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) показывает, что невакцинированные люди, перенесшие COVID-19, имеют вдвое более высокий риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированные.
На сколько времени можно отсрочить вакцинацию
В Минздраве рассказали, что в случае инфицирования вакцинацию можно отсрочить на 3 месяца с даты начала болезни или получения положительного ПЦР-теста. Прививку можно сделать и раньше, но не ранее чем через 28 дней с момента проявления симптомов.
Темпы вакцинации против коронавируса в Украине.
Источник: Минздрав
- С начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 13 000 634 человека. 13 000 632 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека.
- В общей сложности в стране провели 23 225 814 прививок и первой, и второй дозой.
- За сутки 23 ноября прививки сделал 286 121 человек. 86 299 человек получили первую дозу, остальные 199 822 – вторую.