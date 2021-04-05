Новые штаммы коронавируса – "британский" и "южноафриканский" – значительно заразнее. Кроме того, большинство людей, переболевший ими, чувствует постковидний синдром и нуждается в реабилитации.

Глава Минздрава Максим Степанов рассказывает: штаммы довольно контагиозны и заражают гораздо больше людей. Пациенты, которые ими заражаются, все чаще оказываются в реанимации.

Узнайте Кого больше всего поражает "британский" штамм COVID-19

Как "южноафриканский" штамм поражает организм

И "британский" штамм, и "южно-африканский" – более агрессивные вирусы, которые имеют уменьшенный инкубационный период: до 1 – 3 дней.

По словам Степанова, новый штамм, кроме дыхательной системы, влияет на другие органы, поражая почки, печень, центральную нервную систему. Этот штамм вируса вызывает значительно более тяжелое течение болезни.

Теперь фиксируют увеличение количества людей молодого возраста – 30 – 40 лет, которые находятся в реанимациях. То есть достаточно тяжело переносят болезнь,

– рассказал Степанов.

К слову, до 70% людей, переболевших "британским" или "южноафриканским" штаммом COVID-19, имеют постковидний синдром и нуждаются в последующей реабилитации.

Напомним. Сейчас "южноафриканский" штамм коронавируса зафиксировали только в одной области Украины – Полтавской. Такие данные 24 канал получил от ЦОС.

Что известно о новом "Южноафриканском" штамме COVID-19

Этот вариант вируса впервые обнаружили в октябре 2020 года в заливе Нельсона Манделы в Южной Африке.

По сравнению с оригинальным вирусом SARS-CoV-2 он имеет 23 мутации.

Ученые заявили, что "южноафриканский" штамм передается в разы быстрее.

Сейчас вакцины от коронавируса менее эффективны в борьбе с этим штаммом.

Кратко о "британском" штамме коронавируса