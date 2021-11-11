Специалисты из Университета Гете проанализировали медкарты 131 ребенка до 19 лет с онкозаболеваниями и подтвержденным COVID-19 из десяти стран. Некоторым пациентам ранее провели трансплантацию клеток костного мозга.

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Течение коронавируса у детей с раком

У трети зараженных детей не было никаких симптомов COVID-19, 47% переносили инфекцию легко, 8% – умеренно, 4% пациентов были в тяжелом состоянии, еще 9% – в критическом. Симптомы заболевания в целом не отличались от симптомов коронавируса у здоровых детей – лихорадка, кашель, насморк, расстройства желудка. Госпитализация понадобилась 37%, четверо умерли. В 95% случаев дети выздоровели.

Во всех тяжелых случаях у детей были обнаружены сопутствующие инфекции, преимущественно бактериальные. Кроме того, у этих пациентов уровень лейкоцитов был значительно ниже нормы – это означает, что иммунная система не в состоянии бороться с болезнетворными агентами.

Лечение рака не ухудшало течение коронавируса

Среди детей, проходящих лечение, химиотерапию отложили в трети случаев. Однако эта отсрочка не повлияла на риск тяжелых осложнений, подчеркнули ученые. Не было разницы и в клинических последствиях между пациентами, получающими лечение и теми, кто его завершил.

Авторы исследования также обнаружили, что большинство детей заразились от своих членов семьи, а не в больнице. Все это указывает на то, что родственники таких пациентов должны соблюдать повышенные меры профилактики, включая вакцинацию.

Ранее американские ученые выделили особую группу риска коронавируса: пациенты с онкозаболеваниями, которые за последние три месяца проходили курс химиотерапии. Они обнаружили, что среди таких пациентов на 84% больше риск смерти.