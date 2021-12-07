Не так опасен

Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она добавила, что для изучения Омикрона еще нужно время, необходимо определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

Читайте также: Тревожные расстройства: почему чаще всего возникают, как их вовремя диагностировать и преодолеть

Керкхове отметила, что несмотря на то, что пока пациенты переносят инфекцию легко, необходимо предотвратить распространение болезни. Она пояснила, что части заразившихся все равно потребуется госпитализация, что будет означать рост количества смертей.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили в Европе, Израиле, США, Гонконге и других странах.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а на континенте только — 6,6%.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов с секвенирования генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Вас также может заинтересовать – мифы о вакцинации: смотреть видео