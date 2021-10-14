Исследование проводилось на животных. Так, ученые взяли трансгенных мышей, экспрессирующих человеческий мембранный белок фермент 2 (рецептор для проникновения коронавирусов в клетку) и создали модель, чувствительную к SARS-CoV-2.

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Часть грызунов сначала инфицировали вирусом гриппа А, а через 2 дня заразили коронавирусом. Для каждого патогена выбирали нелетальные или частично летальные дозы, чтобы можно было различать разные последствия коинфекции (двойного инфицирования).

Результаты исследования:

Через 2 дня после инфицирования вирусом гриппа А болезнь протекала бессимптомно. На 5 сутки животные начали худеть, а на 9 – 10 день наступил пик заболевания.

У мышей, которые болели только гриппом или COVID-19 показатель смертности составил 38%.

В то же время испытуемые, инфицированные двумя вирусами, умирали через 5 – 7 дней после заражения SARS-CoV-2.

Максимальная потеря веса у животных с гриппом пришлась на 8 день, а коинфицированные грызуны продолжали худеть до десятого дня.

Патология в легких была замечена во всех группах, но у мышей с коинфекцией она была самой тяжелой.

Что лучше защитило подопытных от последствий коинфекции

Ученые сформировали у грызунов иммунитет к коронавирусу. Это защитило подопытных от смерти в результате COVID-19. Но те иммунизированные грызуны, которых сначала инфицировали гриппом, а затем коронавирусом, ни демонстрировали устойчивости к инфекциям и все равно умирали.

Поэтому исследователи проверили альтернативный вариант иммунизации – за 30 дней до инфицирования SARS-CoV-2 мышей обеспечили иммунитетом к гриппу. Это индуцировало клеточные и гуморальные ответы против гриппа и снижало заболеваемость. Но самым большим открытием стало то, что такой иммунитет позволил избежать осложнений и смерти от коинфекции. Это подтверждает, что вакцинация против гриппа снижает риск не только его тяжелой формы, но и сопутствующих патологий от коронавируса.

Ученые считают, что осложнения в результате коинфекции больше влечет за собой не COVID-19, как может показаться, а именно вирус гриппа.