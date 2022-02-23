Новый вариант Омикрон не опасен

Об этом сообщила Мария Ван Керкхов, старший чиновник ВОЗ, во время онлайн-сессии вопросов и ответов. По ее словам, ВОЗ не увидела разницы в тяжести течения BA.1 по сравнению с BA.2.

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Следовательно, это одинаковый уровень тяжести и риск госпитализации. И это действительно важно, потому что во многих странах они имеют значительный объем циркуляции, как BA.1, так и BA.2.

– отметили в ВОЗ.

Но более заразный

Ван Керкхов, возглавляющая техническую часть группы реагирования на COVID-19 ВОЗ, сообщила о выводах комитета экспертов, отслеживающих эволюцию вируса. Их выводы станут облегчением для таких стран, как Дания, где вариант BA.2 Omicron широко распространяется.

В заявлении ВОЗ отметили, что исходные данные свидетельствуют, что новый вариант BA.2 более заразен, чем BA.1, и что продолжаются дальнейшие исследования, чтобы выяснить, почему это так. И Омикрон продолжает вытеснять все остальные предыдущие штаммы.

Что еще известно о BA.2

В начале 2022 года этот штамм стал распространяться быстрее своего предшественника. У него 28 дополнительных мутаций. Очевидно, это и сделало его более заразным.

Так, датские медики выяснили, что вероятность заболеть им при контакте с заразившимся родственником на 33% больше, чем при контакте с первоначальным вариантом Омикрона.