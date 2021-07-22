Впрочем, одной дозы было недостаточно. А две дозы вакцин от коронавируса Pfizer и AstraZeneca так же эффективны против опасного штамма Дельта, как и против самого распространенного варианта Альфа.

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Насколько эффективны препараты

Pfizer

Одна доза Pfizer была эффективна на 36%.

Две дозы Pfizer на 88% эффективны для предотвращения симптоматического заболевания, вызванного штаммом Дельта.

AstraZeneca

Один укол AstraZeneca показал эффективность примерно на 30%.

Две инъекции AstraZeneca были эффективны против Дельты на 67% (ранее предполагали, что только на 60%).

Против доминирующего вида недуга этот препарат поможет на 81,3%.



Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал

Авторы исследования отметили, что эти результаты свидетельствуют об умеренном снижении эффективности вакцины.

Однако четкий эффект обеих вакцин отмечался с высоким уровнем эффективности после двух доз. Это согласуется с сообщениями о результатах клинических испытаний,

– подчеркнули ученые.

И добавляют, что, вероятно, эффективность вакцины против более тяжелых последствий заболевания будет больше. Кроме этого, по данным Израиля, эффективность вакцины Pfizer от симптоматического заболевания ниже, хотя защита от тяжелого протекания инфекции остается высокой.

Справка. Исследование подтверждает опубликованные в мае 2021 года выводы Минздрава Великобритании об эффективности Pfizer и Oxford-AstraZeneca.