Картофель относят к категории крахмалистых овощей из-за большого количества углеводов, особенно крахмала. А это дополнительные калории. Например, в одной небольшой сырой картофелине – 130 калорий, а в помидоре – 30. Кажется, именно поэтому люди считают картофель вредным.

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Но при этом в нем много витаминов и минералов, а не только углеводов. Вместе с ним в группу крахмалистых овощей иногда включают кукурузу, горох, тыкву, чечевицу и фасоль. Не крахмалистыми овощами считаются спаржа, брокколи, стручковая фасоль, лук, перец, помидоры и другие.

Сколько картофеля можно есть

Куда бы картошка ни относилась, она в любом случае часть здоровой тарелки. Как и любые другие продукты, ее нужно есть в умеренных количествах. Американский гайд по питанию рекомендует есть не более пяти чашек крахмалистых овощей в неделю.

Одна чашка – это примерно 230 граммов. Средняя картофелина весит 173 грамма. Это значит, что взрослому в неделю можно съесть семь картофелин. Но лучше не заморачиваться с подсчетом съеденных корнеплодов, а просто есть ее время от времени наравне с другими продуктами.

Польза картофеля

Картофель бывает разных сортов: белый, желтый, фиолетовый. Каждый сорт немного отличается по количеству витаминов и минералов, но в целом различия несущественны.

А вот способ его употребления имеет значение: лучше есть картошку с кожурой, потому что в ней много полезных веществ. Средняя картофелина, запеченная с кожурой, содержит:

25% суточной нормы калия;

35% суточной нормы витамина С;

30% суточной нормы витамина B6;

4 грамма клетчатки;

5 граммов белка.

Картошку лучше не жарить, а печь и варить.

Картофель снижает давление

Недавно американские ученые провели небольшое исследование, которое показало, что вареный и печеный картофель снижает давление у людей с гипертонией. У тех, кто каждый день ел картофель, давление снизилось больше, чем в контрольной группе. Ученые считают, что так происходит благодаря калию, который не позволяет соли задерживаться в организме и откладываться на стенках сосудов. Даже картофель фри не повышает давление, несмотря на то, что он соленее вареного картофеля. Все благодаря эффекту калия.