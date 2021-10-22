Приседания полезны не только спортсменам, но и всем людям, потому что укрепляют мышцы, которые нужны в повседневной жизни. Приседания входят в программы тренировок людей разного возраста и физической подготовки.
Читайте также: Женщины все чаще имеют проблемы со щитовидной железой: как этому помочь
Все потому, что это упражнение можно делать по-разному, например:
- с собственным весом;
- со штангой, гирей или гантелями;
- на одной ноге, с широко расставленными ногами, возле стены, с мячом.
Как правильно приседать
У всех людей разная физическая форма, поэтому важно, чтобы интенсивность и сложность приседаний отвечали ей. Если вы только начинаете заниматься, попробуйте приседания с собственным весом. Вот как это правильно делать:
- Встать прямо, спина ровная, ноги на ширине плеч, руки опущены.
- Опуститься, согнув колени под прямым углом, так, чтобы бедра были параллельны к полу. Можно представить, что собираетесь сесть на стул.
- Медленно подняться в исходное положение. Повторить.
Как избежать травмирования
Существует даже миф, что приседания разрушают колени, но это не так, если все делать правильно и увеличивать нагрузку постепенно. Избежать травм помогут нехитрые рекомендации:
- нанять профессионального тренера, который поможет с техникой приседаний;
- делать упражнение медленно, следить за техникой и ощущениями;
- не забывать разминаться перед началом;
- приседать с собственным весом или минимальной нагрузкой.