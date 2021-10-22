Приседания полезны не только спортсменам, но и всем людям, потому что укрепляют мышцы, которые нужны в повседневной жизни. Приседания входят в программы тренировок людей разного возраста и физической подготовки.

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Все потому, что это упражнение можно делать по-разному, например:

с собственным весом;

со штангой, гирей или гантелями;

на одной ноге, с широко расставленными ногами, возле стены, с мячом.

Как правильно приседать

У всех людей разная физическая форма, поэтому важно, чтобы интенсивность и сложность приседаний отвечали ей. Если вы только начинаете заниматься, попробуйте приседания с собственным весом. Вот как это правильно делать:

Встать прямо, спина ровная, ноги на ширине плеч, руки опущены. Опуститься, согнув колени под прямым углом, так, чтобы бедра были параллельны к полу. Можно представить, что собираетесь сесть на стул. Медленно подняться в исходное положение. Повторить.

Как избежать травмирования

Существует даже миф, что приседания разрушают колени, но это не так, если все делать правильно и увеличивать нагрузку постепенно. Избежать травм помогут нехитрые рекомендации: