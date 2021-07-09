Для нового исследования ученые сравнили 18 проб котлет из растительных заменителей мяса и 18 котлет из мяса (говядины травяной откормки). На этикетке продукта из растительных заменителей был указан состав из 13 веществ – белков, жиров и витаминов, которые есть в мясе.

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Вещества в обычных мясных продуктах

Авторы научной работы в первую очередь интересовались характеристиками компонентов, которые на этикетку не попали. Ученые анализировали состав котлет после приготовления. Они определили концентрацию 190 питательных веществ в них. Содержание 171 вещества в продуктах из мяса и его заменителей существенно отличалось. 22 из них содержались только в мясных продуктах, а 31 – только в растительных.

Важно, чтобы потребители понимали, что эти продукты нельзя рассматривать как взаимозаменяемые в пищевом отношении. Нельзя сказать, что одни из них лучше других,

– отметили авторы исследования

Среди веществ, которые в большем количестве находились в мясе, были креатин, спермин, глюкозамин, ансерин, омега-3 кислота и некоторые другие. Ученые отметили, что у этих соединений потенциально важная физиологическая, противовоспалительная и иммуномодулирующая роли.

Заменители мяса

Котлеты из заменителей мяса были богаче фитостеролами и фенолами. Известно, что эти вещества могут способствовать снижению уровня холестерина в крови, облегчать воспаление, а также обладают антиоксидантной активностью.

Авторы исследования подчеркивают, что животные и растительные продукты хорошо дополняют друг друга, поскольку дают человеку различные питательные вещества.