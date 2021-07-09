Насколько полезны растительные заменители мяса

Растительные заменители мясных продуктов становятся все более популярными. Но ученые обнаружили, что мясные альтернативы не могут быть полноценной заменой.

Для нового исследования ученые сравнили 18 проб котлет из растительных заменителей мяса и 18 котлет из мяса (говядины травяной откормки). На этикетке продукта из растительных заменителей был указан состав из 13 веществ – белков, жиров и витаминов, которые есть в мясе.

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Вещества в обычных мясных продуктах

Авторы научной работы в первую очередь интересовались характеристиками компонентов, которые на этикетку не попали. Ученые анализировали состав котлет после приготовления. Они определили концентрацию 190 питательных веществ в них. Содержание 171 вещества в продуктах из мяса и его заменителей существенно отличалось. 22 из них содержались только в мясных продуктах, а 31 – только в растительных.

Важно, чтобы потребители понимали, что эти продукты нельзя рассматривать как взаимозаменяемые в пищевом отношении. Нельзя сказать, что одни из них лучше других,

– отметили авторы исследования

Среди веществ, которые в большем количестве находились в мясе, были креатин, спермин, глюкозамин, ансерин, омега-3 кислота и некоторые другие. Ученые отметили, что у этих соединений потенциально важная физиологическая, противовоспалительная и иммуномодулирующая роли.

Заменители мяса

Котлеты из заменителей мяса были богаче фитостеролами и фенолами. Известно, что эти вещества могут способствовать снижению уровня холестерина в крови, облегчать воспаление, а также обладают антиоксидантной активностью.

Авторы исследования подчеркивают, что животные и растительные продукты хорошо дополняют друг друга, поскольку дают человеку различные питательные вещества.