Три дозы вакцины Moderna эффективны против штамма "Омикрон"

После серии лабораторных испытаний ученые установили, что уровень антител увеличивается в 37 раз. Компания также заявила о безопасности дополнительной дозы вакцины.

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Одобренный ныне бустер вакцины мРНК-1273 в размере 50 микрограмм повышает уровень нейтрализующих "Омикрон" антител, примерно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера,

– говорится в сообщении.

Безопасность дозировки

В процессе испытаний ученые увидели, что частота и характер побочных эффектов через 7 дней после получения бустерной дозы аналогичны тем реакциям, которые могут возникнуть после введения стандартного курса вакцинации.

Новую вакцину все же будут разрабатывать

Moderna все еще работает над созданием вакцины, которая будет направлена ​​именно на "Омикрон". Препарат перейдет к клиническим испытаниям в начале следующего года.

Известно также, что вакцина Pfizer-BioNTech предоставила защиту от заражения новым штаммом на уровне 33%, что значительно ниже 80% защиты относительно предыдущих штаммов. Однако защита от тяжелого протекания болезни осталась высокой – на уровне 70%. Так что в Pfizer тоже сообщили о необходимости трех доз препарата.

Кстати, в Украине уже одобрили бустерную дозу вакцинации от коронавируса. В настоящее время около 100 украинцев уже получили по три дозы вакцины (речь идет о Pfizer и Moderna).

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