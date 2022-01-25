Польза спорта
Польза спорта для здоровья очевидна и многочисленные исследования регулярно подтверждают, что физическая активность увеличивает прочность костей, повышает выносливость, обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых, метаболических и многих других заболеваний.
Внимание Что надо есть, чтобы жить дольше
Почему регулярные нагрузки важны – эксперимент
Эксперименты проводились на моделях пожилых мышей, которые приближались к концу своей естественной продолжительности жизни в возрасте 22 месяца.
Первой группе мышей обеспечили возможность бега в колесе с дополнительным весом (для укрепления и набора мышечной массы), а другая группа грызунов вела малоподвижный образ жизни.
После двух месяцев эксперимента ученые сравнили результаты. Оказалось, что умеренные регулярные нагрузки омолаживали организм на клеточном уровне.
Почему важны выводы
Полученные результаты в очередной раз подтерли научные данные о том, что спорт продлевает жизнь, многие вопросы относительно механизмов этих процессов пока остаются открытыми.
В частности, в следующих этапах исследований ученые планируют изучить последствия эпигенетических изменений на функции мышц и их влияние на системы организма соответственно.