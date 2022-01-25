Польза спорта

Польза спорта для здоровья очевидна и многочисленные исследования регулярно подтверждают, что физическая активность увеличивает прочность костей, повышает выносливость, обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых, метаболических и многих других заболеваний.

Внимание Что надо есть, чтобы жить дольше

Почему регулярные нагрузки важны – эксперимент

Эксперименты проводились на моделях пожилых мышей, которые приближались к концу своей естественной продолжительности жизни в возрасте 22 месяца.

Первой группе мышей обеспечили возможность бега в колесе с дополнительным весом (для укрепления и набора мышечной массы), а другая группа грызунов вела малоподвижный образ жизни.

После двух месяцев эксперимента ученые сравнили результаты. Оказалось, что умеренные регулярные нагрузки омолаживали организм на клеточном уровне.

Внимание! Эпигенетические биомаркеры показали, что биологический возраст активных мышей был на восемь недель меньше, чем у малоподвижных. Для животных это означало приблизительное увеличение продолжительности жизни на 10%.

Почему важны выводы

Полученные результаты в очередной раз подтерли научные данные о том, что спорт продлевает жизнь, многие вопросы относительно механизмов этих процессов пока остаются открытыми.

В частности, в следующих этапах исследований ученые планируют изучить последствия эпигенетических изменений на функции мышц и их влияние на системы организма соответственно.