Насколько стойкий иммунитет после легкого течения коронавируса

Сейчас, когда распространение новых вариантов SARS-CoV-2 увеличило масштабы пандемии, а вакцины по-прежнему доступны не всем, очень актуальным является вопрос: насколько защищены от повторного заражения те, кто уже был инфицирован? И зависит ли устойчивость приобретенного иммунитета после легкого течения заболевания?

Как происходило исследование

В ходе исследования ученые пригласили 469 добровольцев, которые согласились сдавать образцы крови для определения антител к коронавирусной инфекции. Во время первого тестирования с октября по декабрь 2020 года антитела к SARS-CoV-2 были обнаружены у 145 участников. Контрольное исследование, проведенное в апреле, подтвердило факт перенесенной инфекции еще у 28 человек.

Также по теме: Китайская вакцина CoronaVac эффективна для детей: исследование

Около 85% пациентов с положительными результатами тестирования перенесли COVID-19 в легкой форме. Практически у всех участников (95%) были выявлены два вида антител к инфекции IgG: к S-белку и N-белку. В восьми образцах обнаружили только один из видов антител, а еще в четырех – ни одного из них.

Сколько длится иммунитет к коронавирусу

Авторы исследования отметили, что уровень антител никак не зависел от пола и возраста, однако коррелировал с тяжестью перенесенного COVID-19: после тяжелого или умеренного течения он был выше по сравнению с теми, кто переболел в легкой форме.

Через 8 месяцев после первого тестирования в первой группе пациентов уровень антител к S-белку оставался стабильным. Однако титр антител к N-белку был заметно ниже по сравнению с начальными показателями. При этом ни одного случая повторного заражения в этой выборке не было за этот период.

Эти данные согласуются с результатами других исследований, в которых уровень антител пациентов оставался стабильным в течение 6 – 9 месяцев. Очевидно, нейтрализующие антитела важны для защиты от повторного заболевания, а в долгосрочной перспективе он зависит от клеточного иммунного ответа,

– считают авторы исследования.