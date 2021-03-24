В Украине темпы вакцинации отстают от плана и графика. Сейчас сделано почти на 100 тысяч прививок меньше запланированного.

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал во время селекторного совещания, что некоторые регионы до сих пор не обустроили стационарные пункты вакцинации.

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По всем имеющимся расчетам должно быть привито 230 тысяч украинцев. Однако в некоторых областях, например в Луганской, даже не начата работа стационарных пунктов прививки,

– отметил Степанов.

Сегодня первой дозой COVID-вакцины привиты 137 тысяч человек.

Коротко о вакцинации в Украине

Стартовала иммунизация населения от коронавируса 24 февраля 2021 года.

Вакцинацию проводят индийским препарат Covishield, который производят по лицензии Оксфорд AstraZeneca.

Первыми прививать начали медиков. 22 марта стартовал второй этап вакцинации. Кроме мобильных бригад добавили еще 565 стационарных пунктов прививок.

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