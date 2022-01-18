Насколько точны тесты на антиген коронавируса

ПЦР-тесты стали золотым стандартом диагностики коронавируса, но из-за высокой стоимости и длительной обработки результатов во многих странах для скрининга используют экспресс-тесты. Новое исследование показало, что это не самая надежная альтернатива.

Новое исследование эффективности экспресс-тестов

Чтобы оценить потенциал экспресс-тестов, ученые Университета Торонто проанализировали свыше 900 тысяч результатов, полученных в период с января по октябрь 2021 года. За этот период в Канаде прошли две большие волны заболеваемости COVID-19, и тесты на антиген к коронавирусу широко применялись для тестирования работников предприятий.

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Всего было выявлено 1 322 положительных результата, из них 1 103 были подтверждены ПЦР-тестом. По оценкам ученых, 42% результатов были ложноположительными, то есть человек получил ошибочный диагноз.

Больше трети ложных

По мнению ученых, частично это может быть связано с некорректным проведением теста, однако не менее 60% ложноположительных результатов произошли из-за низкого качества тест-систем. В частности, 278 ошибочных результатов получили тестами из бракованной партии.

Наше исследование дает больше данных для обсуждения вопроса о том, приведут ли экспресс-тесты к слишком большому количеству ложноположительных результатов, которые могут превысить возможности ПЦР-тестирования в других условиях,

– отметили ученые.

Они отметили, что органы здравоохранения должны создавать комплексную систему для оперативного выявления некачественных и бракованных тестов.

Подобное исследование провели в прошлом году ученые из Австралии, по их оценкам, экспресс-тесты могут давать ложный результат в каждом четвертом случае. Специалисты рекомендовали быть осторожными при использовании тестов на антиген к SARS-Cov-2, особенно в уязвимых группах пациентов, и подтверждать положительные результаты ПЦР-тестом.



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