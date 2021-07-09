Как проходило исследоване

Ученые проанализировали медицинские карты более 10,6 тысячи пациентов, проходивших ПЦР-тестирование в клиниках одной из американских систем здравоохранения. В этой когорте 211 человек перенесли COVID-19 в легкой или умеренной форме, еще 114 пациентам потребовалась госпитализация из-за тяжелого течения.

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Авторы исследования наблюдали за участниками с подтвержденным COVID-19 в течение шести месяцев, главным образом сосредоточившись на случаях госпитализации из-за различных осложнений после перенесенной инфекции.

Риск госпитализации после коронавируса

Оказалось, что тяжелые пациенты более чем в два раза чаще попадали в больницу в связи с различными последствиями.

Чаще всего после тяжелого COVID-19 людям потребовалась госпитализация из-за дыхательной и сердечной недостаточности, нарушений свертывания крови (тромбообразование), инфаркта и инсульта.

Риску различных осложнений ожидаемо больше были подвержены пациенты старше 65 лет, страдающих ожирением и различные хронические заболевания.

По мнению авторов исследования, такие люди особенно нуждаются в вакцинации, так как их шансы на полное выздоровление после COVID-19 не слишком велики.

Наши результаты показывают, что после тяжелого течения COVID-19 у пациентов больше шансов получить такие осложнения, как сердечный приступ или инсульт,

– отметили ученые.