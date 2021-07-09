Насколько увеличивается риск госпитализации после тяжелого COVID-19

Коварство COVID-19 в том, что после него сложно выздороветь полностью, особенно если заболевание протекало тяжело. Результаты нового исследования показали, что для таких пациентов испытания не заканчиваются даже через полгода после выписки из больницы.

Как проходило исследоване

Ученые проанализировали медицинские карты более 10,6 тысячи пациентов, проходивших ПЦР-тестирование в клиниках одной из американских систем здравоохранения. В этой когорте 211 человек перенесли COVID-19 в легкой или умеренной форме, еще 114 пациентам потребовалась госпитализация из-за тяжелого течения.

Также по теме: Какие гены вызывают тяжелое течение COVID-19

Авторы исследования наблюдали за участниками с подтвержденным COVID-19 в течение шести месяцев, главным образом сосредоточившись на случаях госпитализации из-за различных осложнений после перенесенной инфекции.

Риск госпитализации после коронавируса

Оказалось, что тяжелые пациенты более чем в два раза чаще попадали в больницу в связи с различными последствиями.

Чаще всего после тяжелого COVID-19 людям потребовалась госпитализация из-за дыхательной и сердечной недостаточности, нарушений свертывания крови (тромбообразование), инфаркта и инсульта.

Риску различных осложнений ожидаемо больше были подвержены пациенты старше 65 лет, страдающих ожирением и различные хронические заболевания.

По мнению авторов исследования, такие люди особенно нуждаются в вакцинации, так как их шансы на полное выздоровление после COVID-19 не слишком велики.

Наши результаты показывают, что после тяжелого течения COVID-19 у пациентов больше шансов получить такие осложнения, как сердечный приступ или инсульт,

– отметили ученые.