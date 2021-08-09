Вакцинация предотвращает тяжелый COVID-19 в 15 раз

Такие данные опубликовало Министерство здравоохранения, однако отметили, что это предварительные данные. В статистике не учтены бессимптомные случаи заболевания, а также случаи, когда люди не делали тестов и не обращались за медицинской помощью.

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То есть, статистика ярко подтверждает то, что все имеющиеся в Украине вакцины эффективны против тяжелого течения коронавирусной болезни.

В Минздраве в очередной раз призвали украинцев вакцинироваться и не ждать новой волны COVID-19.

Внимание! Записаться на прививку против COVID-19 можно на сайте ведомства или по телефону контакт-центра Минздрава: 0 800 60 20 19.

Темпы вакцинации в Украине